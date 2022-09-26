Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakladı

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakladı

Adıyaman Kahta'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.

Öğle saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, evde bulunan babası ve ağabeyinden para istedi.

Babası ve ağabeyini bıçakladı

Burak Ünal, talebine olumsuz yanıt veren babası ve ağabeyi ile tartıştı. Burak Ünal, büyüyen tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçak ile babası Mehmet Can Ünal'ı (77) bacağından, ağabeyi Şefik Ünal’ı (48) ise kolundan yaraladı.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, gürültüyü duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Burak Ünal ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

















