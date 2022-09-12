Adıyaman'da çıkan fabrika yangınında 3 işçi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da, bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında pamuk balyaları alev alarak yanmaya başladı.

Bu esnada fabrika görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Pamuk balyalarında çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikaya ait itfaiye ekipleri yaparken daha sonradan olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.





3 işçi zehirlendi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda fabrika işçilerinden Sercan Ç., Mustafa Ö., ve Abuzer Ö., dumandan zehirlendi.





İşçilerin sağlık durumu iyi

İHA'nın haberine göre, İşçilere ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Dumandan zehirlenen 3 işçi daha sonra kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



