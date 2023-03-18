Adıyaman'da depremin ilk gününden beri kayıptı: Enkaz altındaki otomobilinden cesedi çıktı Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremin ilk gününden beri kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç, enkaz altında kalan otomobilinde ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. 6 Şubat'taki depremde kayboldu O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Otomobilinin içerisinde cansız bedeni bulundu Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı.