Adıyaman'da depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, hayırsever iş adamları tarafından depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Evleri yıkılan ve konteynır kentlere yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için AK Parti Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda iş adamı olan Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel Adıyaman’a geldi.

İki iş adamı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kurulan konteynır kentte kalan aileler hakkında bilgiler aldı.

Depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıttılar

Adıyaman’a koordinatör vali olarak gelen Karabük Valisi Fuat Gürel’den de bilgiler alan iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel, daha sonra beyaz zarflar içerisine koydukları bayram harçlıklarını çocuklara vermek üzere konteynırların kapılarını tek tek çaldı.

Depremzedelere öncelikle geçmiş olsun ve kayıpları için sabırlar dileyen iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel, daha sonra zarfları tek tek teslim etti.

Ramazan Bayramı öncesi çocuklara bayram harçlığı vermek için Adıyaman’a geldiklerini dile getiren iş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel’in her bir zarfa bin TL koyarak yaklaşık 2 milyon TL para dağıtımı yaptıkları öğrenildi. İş adamı Özkan Sarıyel ve Mustafa Sarıyel'in depremden sonra deprem bölgesine 12 tır dolusu yardım gönderdikleri de vurgulandı.

"Çocukların yüzünde ufakta olsa bir tebessüm görmek için bayram harçlığı dağıtma niyetiyle geldik"

Yardımda bulunmak üzere Adıyaman’a geldiklerini dile getiren iş adamı Özkan Sarıyel şu ifadeleri kullandı:

“Bizler depremin ilk gününden bu yana muhtelif zamanlarda muhtelif yardımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İmkanı olan bütün vatandaşlarımızın kendilerinin de yaşayacakları coğrafyada böyle bir felaketin olması durumunda kendilerinin nasıl bir taleplerinin olacağı hususunda düşünüp buraya gelip buradaki insanların durumunu görüp o noktada ellerinden geldiğince yardım etmelerini arzu ediyoruz. Bizler de Ramazan ayında, bayram arifesinde bölgeye tekrardan geri geldik. Çocukların yüzünde ufakta olsa bir tebessüm görmek için bayram harçlığı dağıtma niyetiyle geldik.”

"Elimizden geleni yaptık Allah’a şükür, yapmaya da devam edeceğiz"

Daha sonra konuşan iş adamı Mustafa Sarıyel şunları söyledi: