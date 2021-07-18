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    Adıyaman'da düğün töreninde park kavgası

    Adıyaman şehir merkezinde düğün törenine katılan davetliler arasında kavga çıktı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 22:14
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    Adıyaman'da düğün töreninde park kavgası

    Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi'ndeki bir düğün salonunda törene katılan davetliler, araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

    Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    KAVGA DURMAYINCA DESTEK EKİBİ GELDİ

    Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları etkisiz hale getirmekte güçlük çekince bu defa çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

    Destek ekiplerin gelmesiyle birlikte şahıslar etkisiz hale getirildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olay yerinde polis ekipleri olası bir duruma karşı güvenlik önlemi aldı.

    Adıyaman da düğün töreninde park kavgası #1

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