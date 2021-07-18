Adıyaman'da düğün töreninde park kavgası

Adıyaman şehir merkezinde düğün törenine katılan davetliler arasında kavga çıktı.

Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi'ndeki bir düğün salonunda törene katılan davetliler, araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA DURMAYINCA DESTEK EKİBİ GELDİ

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları etkisiz hale getirmekte güçlük çekince bu defa çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Destek ekiplerin gelmesiyle birlikte şahıslar etkisiz hale getirildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olay yerinde polis ekipleri olası bir duruma karşı güvenlik önlemi aldı.