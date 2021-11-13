Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
646.803
0.17%
BTXN Coin
21.46
-1.55%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Adıyaman’da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirldi

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 13.11.2021 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman’da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirldi

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

    EKMEK ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada somun ekmek arasına gizlenmiş 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adıyaman’da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirldi #1

    Adıyaman’da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirldi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir