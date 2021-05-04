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    Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.G.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:49
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    Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

    Adıyaman Besni İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ş.'nin kentteki adresini belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    R.G.Ş., saklandığı eve yapılan operasyonla yakalandı. R.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Adıyaman da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı #1

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