Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.G.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.
- DHA
- 04.05.2021 - 17:44
- Güncelleme : 04.05.2021 - 17:49
Adıyaman Besni İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.G.Ş.'nin kentteki adresini belirledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
R.G.Ş., saklandığı eve yapılan operasyonla yakalandı. R.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.