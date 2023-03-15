Adıyaman'da hasarlı binalardan tehlikeli eşya nakliyesi Adıyaman'da depremlerden hayatını kurtaran vatandaşlar, evlerinde kalan eşyaları alabilmek için canlarını tehlikeye atıyor.

Asrın felaketi 11 ilde on binlerce binayı yıktı, bir o kadar da binayı kullanılamaz hale getirdi.

Hasar alan binalara yıkım kararı çıktı. Yıkılmak üzere olan evlerinde eşya bırakmak istemeyen depremzedeler ise tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmanın derdine düştü.

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, nakliyatçılar ile beraber eşyalarını evlerinden çıkaran vatandaşlar, bina merdivenleri zarar gördüğü için mecburen eşya taşıma asansöründen yararlanıyorlar.

Binadan eşya taşıma işi mobil asansörle sağlanırken, daire içindeki engelleri aşmak oldukça zor oluyor.

Duvarlar balyozla kırılıyor

Katlarda bulunan dairelerin giriş kapıları depremden dolayı yıkıldığı için kapanırken asansörün yanaşabildiği dairelere geçmek için yıkılma riskine rağmen ortadaki duvarlar balyozla kırılıyor.

Girişleri tamamen kapanan daireler veya odaların duvarları kırılarak geçiş olan dairelerden eşyalar indiriliyor.