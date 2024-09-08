Adıyaman'da husumetli iki grup birbirine girdi: 3 gözaltı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, olayda yaralanan bir kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)