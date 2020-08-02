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    Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 03:01
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    Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

    Adıyaman'ın Besni ilçesi Alişar köyü yakınlarında, Mustafa Varılmaz yönetimindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin'in kullandığı 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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