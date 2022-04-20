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    Adıyaman'da iki grup birbirine taş ve sopalarla saldırdı

    Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sopalı ve taşlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
    • 20.04.2022 - 19:35
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    Adıyaman'da iki grup birbirine taş ve sopalarla saldırdı

    Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evleri yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kadın ve çocuklarında bulunduğu kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü.

    Kavgada 1 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Başına aldığı taş darbesi sonucu yaralanan 1 kişi ise olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri, yaşanılabilecek olaylara karşı bölgede önlem aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da iki grup birbirine taş ve sopalarla saldırdı #1

    Adıyaman da iki grup birbirine taş ve sopalarla saldırdı #2


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