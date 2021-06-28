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    Adıyaman'da jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür kayıp olan ve bitkin halde bulunan Alzheimer hastası yaşlı adamı, jandarma ekipleri kucağında taşıdı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 21:26
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    Adıyaman'da jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı

    İki gün önce Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki evinden "Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne gidiyorum" diye ayrılan ve Cankara köyündeki hidroelektrik santrali yakınlarında minibüsten inerek dağ yoluna giden 80 yaşındaki İsmet Saltık yolunu kaybederek kayboldu.

    2 GÜN SONRA BİTKİN HALDE BULUNDU

    Saltık’ın hayatından endişelenen ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saltık’ın minibüsten inerek dağ yoluna gittiği bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı adam bitkin bir halde bulundu.

    JANDARMA EKİPLERİ KUCAĞINDA TAŞIDI

    Jandarma ekipleri tarafından kucakta taşınan yaşlı adam, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı #1

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