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    Adıyaman'da kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan kişiler yaşlı kadını darbetti

    Adıyaman'da kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı.
    • 09.08.2022 - 20:44
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    Adıyaman'da kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan kişiler yaşlı kadını darbetti

    Kimlikleri belirlenemeyen iki kadın şahıs, Mimar Sinan Mahallesi’nde tek başına ikamet eden S.K. (72) isimli kadının kapısını çalarak sucu olduklarını söyleyerek kapıyı açtırdı.

    Kapının açılmasıyla içeriye zorla girmek isteyen kadın şahıslarla, S.K., arasında arbede yaşandı.

    Her iki kadına direnen yaşlı kadın bağırarak komşulardan yardım istedi.

    Cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurdu

    Yaşlı kadının bağırmasından dolayı paniğe kapılan kimliği belirsiz 2 şahıs, yanında bulundurdukları cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurarak olay yerinden hızla kaçtı.

    Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da kendilerini sucuyuz diye tanıtan kişiler yaşlı kadını darbetti #1


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