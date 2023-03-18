Adıyaman'da kısmen çöken türbe onarılmayı bekliyor Depremlerin büyük zarar verdiği Adıyaman'da bulunan Mahmut El-Ensari'nin türbesi, üst kısmının yıkılmasıyla ciddi zarar gördü.

Asrın felaketinin ardından etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman’da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da çadır ve konteyner kurulumları sürüyor.

Adıyaman merkezine 7 kilometre uzaklıkta Elif köyü sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı’nda İslamiyeti yaymak için Anadolu’ya gönderilen ve Adıyaman’da şehit düşen Mahmut El-Ensari'nin türbesi kısmen çöktü.

Üstü açık kaldı

Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından 1632 yılında yaptırılan, 1714 yılında restore edilen 391 yıllık türbe şu sıralar açık havada bulunuyor.

"Hava şartları zarar veriyor"

Düzce’den bölgeye giderek dini alanları inceleyen ve sağanak yağışlar sebebiyle ıslanan türbenin acil restorasyon yapılmasını dile getiren Furkan Baba, şunları söyledi: