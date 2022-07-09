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    Adıyaman'da komşuların park kavgasında silahlar konuştu

    Adıyaman'da komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi.
    • 09.07.2022 - 17:56
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    Adıyaman'da komşuların park kavgasında silahlar konuştu

    Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi 2516 Sokak içerisinde iki komşu arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Pompalı tüfekle ateş etti

    Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs eline aldığı pompalı tüfeği ateşledi.

    İHA'nın haberine göre, durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi.

    2 kişi gözaltına alındı

    2 şahsın gözaltına alındığı ölen yada yaralananın olmadığı olayda kullanılan pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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