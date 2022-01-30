Adıyaman'da köpeğin saldırdığı çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısıyla yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, kar nedeniyle ambulansın gelememesi üzerine askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, dün akşam saatlerinde Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasındaki evlerinin önünde sahipsiz bir köpeği beslemek istedi.

KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Ancak, köpek bir anda kendisini beslemeye çalışan küçük Ayhan'a saldırdı. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarılan ve saldırıda ağır yaralanan çocuk için sağlık görevlilerinden yardım istendi.

KAR NEDENİYLE ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun kar yağışının bulunduğu bölgeye ambulans ulaşamayınca, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan destek istendi. Diyarbakır'dan kalkan helikopter, mezraya Ayhan Altunbaş'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Ayhan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, durumuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'den de bilgi aldı.













