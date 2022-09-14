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    Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı

    Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 14.09.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 21:30
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    Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı

    Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı.

    Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

    Kurşunlama anı kamerada

    DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı ViDEO

    Adıyaman da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı #1

    Adıyaman da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı #2

    Adıyaman da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı #3


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