Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı.

Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Kurşunlama anı kamerada

DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı ViDEO









