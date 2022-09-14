Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı
Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
- 14.09.2022 - 21:16
- Güncelleme : 14.09.2022 - 21:30
Akşam saatlerinde Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı.
Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Kurşunlama anı kamerada
DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da maskeli 2 şüpheli berber dükkanını kurşunladı ViDEO