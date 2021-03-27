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    Adıyaman'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 14 yaşındaki Fahri Yeni hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 01:44
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    Adıyaman'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

    Kahta-Diyarbakır karayolunun 37’nci kilometresinde, Kahta yönüne giden İsmail Yeni (39) yönetimindeki 06 M 3678 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    YARALANAN 5 KİŞİDEN BİRİ KURTARILAMADI

    Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fahri Yeni(14), Sedat Yeni (26), Mehmet Yeni (23) ve Cengiz Kurt (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fahri Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Yeni’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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