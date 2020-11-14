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    Adıyaman'da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

    İstiklal Marşı töreni sırasında Türk bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye bayrak ‘düşmesin’ diye öğretmeni destek verdi.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 18:02
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    Adıyaman'da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

    Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda bu hafta sonu okunan İstiklal Marşı töreninde gururlandıran görüntüler ortaya çıktı.

    Okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen İstiklal Marşı töreninde 1. Sınıf öğrencisi Oğuzhan Güzel, ahşap direkteki Türk Bayrağını kendisi tutmak istedi.

    TAŞIYAMAYINCA ÖĞRETMENİ DESTEK VERDİ

    Bunun üzerine öğretmenler minik öğrencinin isteğini geri çevirmedi.

    Hamaile yerleştirilen Türk bayrağını tutan minik öğrencinin zorlandığını fark eden Sınıf Öğretmeni Mehmet Demirbay, bayrağın ahşap direğinden tutarak öğrencisinin bayrağı düşürmesine ve yorulmasına engel oldu.

     

    Adıyaman’da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti İZLE

    O ANLAR BEĞENİ TOPLADI

    Öğrencinin bayrak sevgisi ve öğretmenin bayrak hassasiyetinin yer aldığı bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı.

    Adıyaman da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı #1

    Adıyaman da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı #2

    Adıyaman da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı #3

    Adıyaman da öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı #4

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