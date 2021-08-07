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    Adıyaman'da otobüs yandı

    Adıyaman'da seyir halinde bulunan otobüs yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 00:41
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    Adıyaman'da otobüs yandı

    Adıyaman Atatürk Bulvarı'ndaki halk otobüsünde çıkan yangın yolculara kısa sürede panik anlar yaşattı.
    Nedim Sindi idaresindeki halk otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
    Adıyaman da otobüs yandı #1

    YOLCULAR OTOBÜSTEN UZAKLAŞTIRILDI

    Dumanları fark eden sürücü otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

    Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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