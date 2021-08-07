Adıyaman'da otobüs yandı
Adıyaman'da seyir halinde bulunan otobüs yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
- İHA
- 07.08.2021 - 00:41
Adıyaman Atatürk Bulvarı'ndaki halk otobüsünde çıkan yangın yolculara kısa sürede panik anlar yaşattı.
Nedim Sindi idaresindeki halk otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
YOLCULAR OTOBÜSTEN UZAKLAŞTIRILDI
Dumanları fark eden sürücü otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.