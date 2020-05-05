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- Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Kaza sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 05.05.2020 - 09:30
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 27 YA 495 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan B.T. ve S.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.