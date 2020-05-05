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    Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

    Kaza sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 09:30
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    Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halinde ilerleyen  A.A. yönetimindeki 27 YA 495 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan B.T. ve S.B. yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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