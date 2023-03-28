Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Muhammet Hanifi T. idaresindeki 06 DJY 295 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 6 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü Muhammet Hanifi T. ile otomobilde bulunan Mehmet T., İlknur A., Hatice D., Fatma T.ve Berfin T. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.