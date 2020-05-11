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    Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk

    Seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan ve hayatını tehlikeye atan kişinin o anları, akıllara durgunluk verdi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 12:09
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    Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk

    Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir kişi seyir halinde bulunan otomobilin üzerine uzanarak dakikalarca yolculuk yaptı.

    SOKAK SOKAK DOLAŞTILAR

    Otomobil üzerindeki kişiyi fark ederek şaşkınlığını gizleyemeyen bir başka araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.

    Üzerine uzanan kişi ile birlikte uzun bir süre sokak aralarında gezinen otomobil, daha sonra gözlerden kayboldu.

    Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk

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