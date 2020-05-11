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- Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk
Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk
Seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uzanarak yolculuk yapan ve hayatını tehlikeye atan kişinin o anları, akıllara durgunluk verdi.
- İHA
- 11.05.2020 - 12:09
Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir kişi seyir halinde bulunan otomobilin üzerine uzanarak dakikalarca yolculuk yaptı.
SOKAK SOKAK DOLAŞTILAR
Otomobil üzerindeki kişiyi fark ederek şaşkınlığını gizleyemeyen bir başka araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.
Üzerine uzanan kişi ile birlikte uzun bir süre sokak aralarında gezinen otomobil, daha sonra gözlerden kayboldu.
Adıyaman’da otomobil üzerinde yolculuk