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    Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

    Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seyit Musa Birici, yaralandı. Birici hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 00:35
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    Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

     

    Adıyaman'da, Yavuz Selim Mahallesi'nde Bülent Kaplan yönetimindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Seyit Musa Birici'ye çarptı.

    KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Birici yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Seyit Musa Birici’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı -1

    Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı -2

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