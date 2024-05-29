Adıyaman'da otomobiliyle giderken ayılarla karşılaştı Gerger'de otomobiliyle seyir halindeyken 3 ayıyla karşılaşan sürücü, dakikalarca ayıları takip ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

İHA

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Saraycık köy yolunda gece otomobiliyle ilerleyen Hasan Aslan isimli vatandaş, yolda 3 tane ayıyla karşılaştı.

Koşan ayıları görünce kayda aldı

Ayıları yolda görünce şaşkına dönen sürücü bir taraftan otomobili sürdü, diğer taraftan cep telefonuyla ayıları görüntüledi.

Gece geç saatte köy yolunda otomobilin önünde koşan ayılardan önce ikisi daha sonra ise diğer ayı yoldan çıkarak gözlerden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)