Petrol
107.82
0.28%
Euro
16.10
-0.22%
Dolar
15.40
0.64%
Altın
912.13
0.05%
Borsa
2396
-2.36%
Bitcoin
470.872
-6.92%
BTXN Coin
13.10
5.81%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Adıyaman'da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı

    Adıyaman'da yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden polis memuru, kendisini iple ağaca asan genci ölmekten son anda kurtardı.
    • 12.05.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı

    Adıyaman'da Karadağ Ormanlık alanı içerisinde yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde polis memuru Ömer Üzüm, piknik yaptıkları yerin yakınlarında bir gencin kendisini iple ağaca astığını fark etti.

    Yanındaki bıçakla ipi kesti

    Zaman kaybetmeden kendisini asan gencin yanına koşan polis memuru Ömer Üzüm, asılı olan genci kucaklayarak yakınlarından yardım istedi.

    İHA'nın haberine göre, Ömer Üzüm’ün arkadaşları Zeynel Karadağ ile Fahri Deniz bıçağı alarak belirtilen yere geldi. Bıçağı arkadaşlarının elinden alan Üzüm, ipi keserek canına kıymak isteyen M.E.D. (18) isimli şahsı kurtardı.

    Sağlık durumu iyi

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan M.E.D.’nin son anda kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı #1

    Adıyaman da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı #2

    Adıyaman da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı #3

    Adıyaman da piknik yapan polis bir gencin hayatını kurtardı #4


    İlginizi Çekebilir

    İtalya Kupası'nın sahibi Inter
    Dünyadan futbol

    İtalya Kupası'nın sahibi Inter

    Çin'de uçak, kalkış anında alevlere teslim oldu
    Dünya

    Çin'de uçak, kalkış anında alevlere teslim oldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir