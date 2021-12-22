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    Adıyaman'da PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı

    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya erzak desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 20:17
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    Adıyaman'da PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK'lı teröristlerle görüştükleri ve erzak temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan Engin E. ve Enver G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adıyaman'da PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı VİDEO

    Adıyaman da PKK ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı #1

    Adıyaman da PKK ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı #2

    Adıyaman da PKK ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı #3

    Adıyaman da PKK ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı #4

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