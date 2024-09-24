Adıyaman'da PKK'ya kuryelik yapan şahsın adresine operasyon Terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı belirlenen şahsın adresine yapılan operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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İHA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda, PKK kamplarına giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)