Adıyaman’da sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayıp yaralanan küçük çocuk için askeri helikopter havalandı. Çocuk askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, başı boş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

AMBULANS KAR SEBEBİYLE GELEMEYİNCE, ASKERİ HELİKOPTER KÖYE İNİŞ YAPTI

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgeye ambulans gidemeyince Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter Kozağaç Köyüne iniş yaptı.

Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, helikopterle Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında helikopterden alınan Ayhan Altunbaş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuğu askeri helikopter hastaneye kaldırdı - Video



KÖPEĞİN ISIRDIĞI BÖLGELERE DİKİŞ ATILDI, ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastanede köpeğin ısırdığı bölgelere dikişlerin atılması ve müdahalelerin yapılması sonrasında Altunbaş, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 8 Yaşındaki çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.





"ÇOCUĞUMUZA ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Yaşanılan olayı yakından takip ederek sürekli durum hakkında bilgiler alan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Gerger ilçemize bağlı Kozağaç köyünde köpeğin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, Diyarbakır’dan temin edilen askeri helikopterle Kozağaç’dan alınıp Adıyaman Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğumuza şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HASTAMIZIN GENEL DURUMU İYİ"

Adıyaman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli uzman doktor Hacı Ballı, hastanın kafa bölgesinden yaralandığını söyledi.

Çocuğa gerekli müdahalelerin yapıldığını aktaran Ballı, "Şuan hastamızın genel durumu iyi, stabil ve bilinci açık. Hastaya operasyonlar için anestezisi yapıldı. Gözetim altında, antibiyotiklerini başladık. Bir kaç gün hastanemizde gözetim altında tutacağız." diye konuştu.

Dede Bekir Altuntaş da çocuklarının Adana'da yaşadığını, torununun da tatil döneminde yanına geldiğini anlattı.





"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Evde oturduğu sırada torununun sesini duyunca dışarı çıktığını ve olayı gördüğünü dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti:

"Torunuma köpek saldırdı. Ben de görünce bağırarak yanlarına doğru koştum. Köpek beni görünce korkup torunumu bırakıp kaçtı. Kar yağışı dolayısıyla yollar kapalıydı. Köyümüzde yaklaşık 2 metre kar var. Ben de sağlık ekiplerini aradım, yardım istedim. Askeri helikopter geldi, bizi aldı hastaneye getirdi. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."



