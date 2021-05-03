Adıyaman'da tam kapanmanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası

Adıyaman'da tam kapanmanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası

Adıyaman'da tam kapanmanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası kesildi.

Türkiye’de başlayan 17 günlük tam kapanma uygulaması kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında 199 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 1 kişiye karantina ihlalinden, 17 kişiye maske takmamaktan, 7 iş yerine ise kısıtlama faaliyet saatine uymamaktan cezai işlem uyguladı.

667 BİN 350 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Kısıtlamanın ilk beş gününde toplam 667 bin 350 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

