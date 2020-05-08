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    Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 181 sikke ve 28 obje ele geçirildi.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 11:56
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    Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

    Adıyaman'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eserler ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T.'ye ait evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    181 SİKKE, 28 OBJE

    Eve yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan 181 sikke ve 28 obje ele geçirildi. Eserlere el konulurken, A.T. ise gözaltına alındı.

    Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı -1

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