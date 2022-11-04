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    Adıyaman'da tekmeli yumruklu kavga

    Adıyaman'da kızlarında içerisinde bulunduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
    • 04.11.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 12:02
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    Adıyaman'da tekmeli yumruklu kavga

    Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi’nde bulunan Adıyaman Kalesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Bu esnada kavga eden şahısların yanında bulunan kız arkadaşları da kavgaya dahil olarak arkadaşlarına destek verdi.

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar birbirlerini öldüresiye dövdü.

    Bu esnada olay yerinden geçen ve durumu fark eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi.

    Adıyaman'da tekmeli yumruklu kavga ViDEO

    Polis gelince kaçtılar

    İHA'nın haberine göre, polislerin geldiğini gören kızlarında içerisinde bulunduğu grup olay yerinden hızla kaçtı.

    Polis ekipleri, kaçmayıp olay yerinde bulunan şahısları sakinleştirerek polis merkezine götürürken kaçan şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

    Adıyaman da tekmeli yumruklu kavga #1

    Adıyaman da tekmeli yumruklu kavga #2

    Adıyaman da tekmeli yumruklu kavga #3


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