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    Adıyaman'da terör örgütüne finans sağlayan şüpheli tutuklandı

    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlama suçundan yakalanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 09.06.2022 - 18:58
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    Adıyaman'da terör örgütüne finans sağlayan şüpheli tutuklandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK'ya finans desteği sağladığı belirtilen H.R.'nin adresine operasyon düzenlendi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, operasyonla gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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