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    Adıyaman'da terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs, tutuklandı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:45
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    Adıyaman'da terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs, tutuklandı

    Terörle mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çatalağaç köyünde terör örgütü PKK/KCK’ya finansal destek sağladığı tespit edilen M.Ş.Y. isimli şahsı gözaltına almıştı.

    TUTUKLANDI

    Şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs, tutuklandı #1

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