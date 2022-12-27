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    Adıyaman'da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

    Adıyaman’da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.
    • 27.12.2022 - 06:20
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    Adıyaman'da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

    Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Binevler Mevkiinde ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı.

    Kazara kendisini vurdu

    Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.’nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Adıyaman da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu #1

    Ayağında ciddi yaralanma var

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu #2

    Adıyaman da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu #3


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