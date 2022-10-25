Petrol
92.11
0.99%
Euro
18.5187
1.02%
Dolar
18.5898
0.04%
Altın
989.65
0.34%
Borsa
3978
0.01%
Bitcoin
366.656
0.83%
BTXN Coin
10.60
3.81%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Adıyaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

    Adıyaman'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
    • 25.10.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

    10 kişi gözaltına alındı

    Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

    Adıyaman da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı #1

    Adıyaman da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı #2

    Adıyaman da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı #3

    Adıyaman da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı #4

    Adıyaman da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı #5


    İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün
    Emlak

    İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün

    Bidat nedir, ne anlama gelir, neler bidat sayılır?
    Yaşam

    Bidat nedir, ne anlama gelir, neler bidat sayılır?

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir