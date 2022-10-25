Adıyaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Adıyaman'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

10 kişi gözaltına alındı

Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

















