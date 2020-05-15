Dolar
6.9176
-0.0057%
Euro
7.4828
-0.004%
Altın
1736.72
0.342%
Borsa
100268.84
1.0845%
G. Altın
386.27
0.3199%
Bitcoin
66708.8
-0.7441%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Adıyaman'da yüzen adalar kıyıya yaklaştı

    Çat Barajı'ndaki yüzen adalar, yerli turistlerin uğrak noktası oluyor.
    • AA
    • 15.05.2020 - 11:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adıyaman'da yüzen adalar kıyıya yaklaştı

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda su seviyesi mevsimin de etkisiyle azaldı.

    Özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bir kısmı, suyun azalması nedeniyle kıyıya yaklaştı.

    Suyun azalmasıyla yüzen adaların bir kısmı kıyıya çok yakın noktaya geldi. Bazı vatandaşlar yüzen adaları ziyaret edip, fotoğraf çekti.

    "HER MEVSİM GÜZEL"

    Ziyaretçilerden Gürkan Sabuncu, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sona erdiğinde herkesi yüzen adaları görmeye davet ederek, "Burası her mevsim çok güzel." dedi.

    Görüş Bildir