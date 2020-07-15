Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı

Petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan iki köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Adıyaman'ın Karadağ bölgesinde iki köpek, petrol sondaj kuyusunda ortaya çıkan sıvı atığın oluşturduğu bataklıkta mahsur kaldı.

Petrol sondaj kuyusunda çalışan görevliler bataklıkta fark ettikleri köpekleri çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

HALAT YARDIMIYLA KURTARDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekibi halatlar yardımı ile bataklığa inerek köpekleri tek tek kurtardı. Halat ile bataklıktan çekilen köpeklere su verilirken, bataklıkta siyaha bürünen köpekler daha sonra salıverildi.

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