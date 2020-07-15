Dolar
6.8651
0.016%
Euro
7.8629
0.4715%
Altın
1807.58
-0.1038%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.322
-0.2701%
Bitcoin
63457.71
-0.4396%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı

    Petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan iki köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 16:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı

    Adıyaman'ın Karadağ bölgesinde iki köpek, petrol sondaj kuyusunda ortaya çıkan sıvı atığın oluşturduğu bataklıkta mahsur kaldı.

    Petrol sondaj kuyusunda çalışan görevliler bataklıkta fark ettikleri köpekleri çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    HALAT YARDIMIYLA KURTARDILAR

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi halatlar yardımı ile bataklığa inerek köpekleri tek tek kurtardı. Halat ile bataklıktan çekilen köpeklere su verilirken, bataklıkta siyaha bürünen köpekler daha sonra salıverildi.

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı #1

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı #2

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı #3

    Adıyaman'da zifte saplanan köpekler kurtarıldı #4

    Görüş Bildir