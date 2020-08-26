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    Adıyaman'da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı

    Babasını birkaç gün önce koronavirüsten dolayı kaybeden, annesi ise yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç, karantinadan kaçarak çarşı merkezinde gezdi.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 15:34
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    Adıyaman'da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı

    Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Mahmut T. (62) ile eşi Naile T. (62), koronavirüs nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hastanede tedavi gören Mahmut T. 3 gün önce hayatını kaybederken, Naile T. sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.

    Mahmut T. ile Naile T. çiftinin zihinsel engelli çocukları ise evde karantinaya alındı.

    KARANTİNADAN KAÇTI

    Karantinaya alınan Burhanettin T., evden çıkarak Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, maskesini çıkartmak isteyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Burhanettin T. hakkında polise bilgi verdi.

    Sümerevler Mahallesi'nden Adıyaman Valilik kavşağına kadar otobüsle gelen Burhanettin T., otobüsten inerek çarşı merkezinde dolaşmaya başladı.

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    POLİS EKİPLERİ BULDU

    Polis ekipleri kent merkezinde gezinen Burhanettin T.’yi Demokrasi Parkı içerisinde dolaşırken yakaladı. Polis ekipleri Burhanettin T.’ye ilk olarak yolcu otobüsünde maske çıkarmaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı 900 TL para cezası uyguladı.

    Adıyaman da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı #1

    EVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekipleri daha sonra şahsın karantinadan kaçtığını öğrenince bu defa olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen Burhanettin T., yeniden karantinaya girmesi için evine götürüldü.

    Adıyaman da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı #2

    Adıyaman da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı #3

    Adıyaman da zihinsel engelli genç karantinadan kaçtı #4

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