Adıyaman'daki Nissibi Köprüsü depremlerden etkilenmedi Asrın felaketinden sonra bölgeye yardım götürmek için kullanılan Nissibi Köprüsü, Adıyamanlı vatandaşların gurur kaynağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da hasar görmeyen yapılar dikkat çekti.

Onlardan biri de Türkiye'nin en uzun 3. asma köprüsü olarak 8 yıl önce yapılan Nissibi Köprüsü oldu.

Atatürk Barajı'nda su toplanmaya başlanmasının ardından Adıyaman-Şanlıurfa-Siverek-Diyarbakır karayolunda ulaşımı sağlayan mevcut köprünün su altında kalması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Nissibi Köprüsü, 2015 yılından bu yana hizmet veriyor.

Yardımların ulaşmasında kritik rol oynadı

Toplam uzunluğu 610 metre, orta açıklığı 400 metre olan köprü üzerindeki 4 şeritli yol, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ve yardım araçlarının ulaşımında da hayati rol üstlendi.

Adıyamanlı minibüs sürücüsü Mahmut Yetiş, Nissibi Köprüsü'nün bölgenin can damarı konumunda olduğunu söyledi.

"Ne kadar önemli olduğu kanıtlandı"

Köprünün depremlere rağmen sapasağlam ayakta kalmasının sevindirici olduğunu anlatan Yetiş, şunları kaydetti:

Doğu bölgesinden gelen bütün yardımlar bu güzergahtan geçti. Memleket adına seviniyoruz. Adıyaman'a bu güzergahtan giden yardımlar ulaştı. Köprünün ne kadar önemli olduğu bu depremde kanıtlandı.

"Bizim Boğaz Köprümüz"

Köprüyü kullananlardan Yavuz Karakaş da köprüyü sıklıkla kullandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: