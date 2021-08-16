Adıyaman'daki şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Adıyaman'da polis ekipleri şüphelendiği araçta arama yapınca, uyuşturucu olduğunu tespit etti. Ekipler 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye'de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

Gaziantep’ten Adıyaman’a otomobil ile gelen Yüksel Ç., Ahmet Ş., ve Erdal S., isimli şahısların aracından şüphelenen polis ekipleri, aracın önünü keserek durdurdu.

PASPASIN ALTINDA PARA BULUNDU

Araç içerisinde bulunan 3 şahıs araçtan indirilerek arandı. Şahısların üzerinden herhangi bir şey çıkmayınca araçta aramalar yapıldı.Yapılan aramalarda sürücü koltuğu önünde bulunan paspas altında bir miktar para ile karşılaşıldı.

Durumdan daha çok şüphelenen polis ekipleri bu defa aracı didik didik aradı.

Ekipler, aradıkları aracın altına atılmış iki adet yüz maskesi içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan şahısların kullanmış olduğu araç ise detaylı aranması için polis merkezine çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



