Bir grup genç bir araya gelerek, 1700 rakımlı Şome Dağı zirvesine 24 metrekarelik Türk bayrağı astı.

Adıyaman'da Kahta'nın 1500 nüfuslu Narince köyünde yaşayan bir grup genç, ay yıldızlı bayrak sevgilerini herkese göstermek ve koronavirüs nedeniyle yaşanılan süreçte vatandaşlara destek olmak istedi.

ŞOME DAĞI ZİRVESİNE BAYRAK DİKTİLER

Gençler, çevre köylerden de görülebilmesi için 1700 rakımlı Şome Dağı'nın zirvesine önce 12 metre yüksekliğinde direk dikti, ardından da göndere 24 metrekare bayrak astı.

Adıyamanlı gençlerin bayrak sevgisi

MUHTAR, GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Hakim noktada olduğu için birçok köyden rahatlıkla görülen bayrağı asmanın mutluluğunu yaşayan gençler, "Türkiye ve bayrak sevgimizi herkese göstermenin sevinci içerisindeyiz." dedi.

Gençleri duyarlılığından dolayı kutlayan Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik, "Gençlerimizin önderliğinde yüksek zirvede bayrağımızı diktik. Çevre köylerin yanı sıra Kahta ve Gerger ilçelerinden de bayrağımız görülüyor.” dedi.