Adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da açılıyor

HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir amacıyla duruşmalara da bir süreliğine ara verilmişti.

Vatandaşlar ise dahil oldukları duruşmaların yeniden başlayacağı tarihi merakla bekliyordu.

Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında birçok yeni düzenlemeye gidilirken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından da açıklama geldi.

ADLİ VE İDARİ YARGI MAHKEMELERİ 16 HAZİRAN

HSK tarafından yapılan açıklamada, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlanmasına karar verildiği belirtildi.

İSTİNAF VE VERGİ MAHKEMELERİ 1 HAZİRAN

İstinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri ise 1 Haziran'da başlayacak.