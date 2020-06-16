Adliyeden kaçan zanlıda korona tespit edildi

Karabük'te adliyeden kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan şüphelide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, savcı, hakim, katipler ve polisler ile temasta bulunan herkes ev karantinasına alındı.

Karabük'te, cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Y. (17) savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra polislerin elinden kurtularak adliyeden kaçmıştı.

Bu sırada şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış ve ekiplerin havaya ateş açması sonrası 600 metre sonra kent merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı.

Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y’nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve koronavirüs testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y, Karabük Kapalı Cezaevine teslim edilmişti.

TEST POZİTİF ÇIKINCA PERSONEL KARANTİNAYA ALINDI

17 yaşındaki E.Y’nin sonucu pozitif çıkınca, buna temasta bulunan adliyede görevli hakim, savcı, katipler ve polislere Perşembe gününe kadar izin verilerek evlerinde karantinaya alındı. Gözaltı süreci ile adliyeden kaçtıktan sonra yakalayan polislerle birlikte gence temasta bulunarak ev karantinasına gönderilenlere Perşembe günü test yapılacağı öğrenildi.