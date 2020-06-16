AFAD: 193 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3'ü 4'ten büyük 193 artçının meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3’ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçı deprem meydana gelmiştir."