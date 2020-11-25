Euro
9.4786
-0.03%
Dolar
7.9516
-0.01%
Altın
461.76
-0.05%
Borsa
1.325
0.34%
Bitcoin
151.927
-0.48%
EXEN Coin
10.71
-2.28%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    AFAD: Bursa'da siren çalınmayacak

    Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada 'kentte siren sistemlerinin çalınacağı' paylaşımlarının doğru olmadığı belirtildi.
    • AA
    • 25.11.2020 - 23:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    AFAD: Bursa'da siren çalınmayacak

    Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

    "YALNIZCA GAZİANTEP'İ KAPSIYOR"

    Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir