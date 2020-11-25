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AFAD: Bursa'da siren çalınmayacak

AFAD: Bursa'da siren çalınmayacak

Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada 'kentte siren sistemlerinin çalınacağı' paylaşımlarının doğru olmadığı belirtildi.