AFAD: Bursa'da siren çalınmayacak
Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada 'kentte siren sistemlerinin çalınacağı' paylaşımlarının doğru olmadığı belirtildi.
- AA
- 25.11.2020 - 23:04
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.
"YALNIZCA GAZİANTEP'İ KAPSIYOR"
Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.