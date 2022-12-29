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    AFAD sözleşmeli 70 personel alacak

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sözlü sınavla 70 sözleşmeli personel alımı yapacak.
    • 29.12.2022 - 07:55
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 07:58
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    AFAD sözleşmeli 70 personel alacak

    AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

    Başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.

    Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

    AFAD sözleşmeli 70 personel alacak #1


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