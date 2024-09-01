AFAD uyardı: İstanbul dahil 22 ile sarı kod verildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu, İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, heyelan ve fırtına gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Merkezi

Yurt genelinde sıcak havaların ardından yağışlar aralıklarla etkili oluyor.

Eylül ayına giriş yaptığımız bu günlerde meteoroloji raporları da yağışlı havalara dönüş yaptı.

22 İLE SARI, 2 İLE TURUNCU UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Buna göre turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ olurken Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa ise sarı kod ile uyarılan iller arasında yer aldı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: