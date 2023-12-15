AFAD ve Meteoroloji uyardı! Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji'nin yeni raporuna göre Marmara Bölgesi'nde kesintisiz yağışlar görülecek. AFAD da vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

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Kış aylarına girmemizle birlikte yurt genelinde soğuyan hava beraberinde kar yağışlarını ve sağanağı getiriyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni uyarı haritasına göre Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bugünden itibaren sağanak bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

AFAD'dan sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Marmara Bölgesi'nde bazı illeri etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarılar da geliyor.



AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: