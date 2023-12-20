AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 7 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı. Aralarında İzmir ve Antalya'nın olduğu şehirlerde kuvvetli sağanak yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Kış aylarına girmemizle birlikte yurt genelinde soğuyan hava, beraberinde kar yağışlarını ve sağanağı getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni tahmin haritasına göre Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın sağanak bekleniyor.

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı ve turuncu kodla uyarılan şu şekilde sıralandı;

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla.

AFAD vatandaşları uyardı

Kuvvetli yağışlara karşı AFAD tarafından yapılan uyarıda, şöyle denildi:

Vatandaşlarımızın ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

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